Ddl lavoro: Conte, 'Meloni dice no a salario minimo ma favorisce amichettismo'**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Siamo ancora qui per cercare di introdurre anche in Italia un salario minimo. Purtroppo non siamo riusciti a convincere tutti voi che sedete nella parte della destra dell'emiciclo e in parte anche al centro...". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, in...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – "Siamo ancora qui per cercare di introdurre anche in Italia un salario minimo. Purtroppo non siamo riusciti a convincere tutti voi che sedete nella parte della destra dell'emiciclo e in parte anche al centro…". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, in aula alla Camera.

"La premier Meloni ha fatto un post per ricorda la vittoria di due anni fa. Tra i commenti quello di una giovane donna che si chiama Daniela che scrive che, con una formazione post laurea in diritto, le è stato offerto un lavoro a 6,65 euro lordi loro a fronte degli 11 euro netti che le chiede la baby sitter. E invece se sei amico di Arianna Meloni puoi passare da un autolavaggio a gestire l'Ales. Questa è l'Italia che non vogliamo, quella in cui si lasciano i lavoratori sottopagati e si favorisce l'amichettismo".

"Che vi hanno fatto i nostri ragazzi? I nostri ragazzi sono i veri underdog. Ecco perchè qualche giorno fa il M5S ha abbandonato l'aula per portare avanti questa battaglia. Non ci arrenderemo".