Ddl scuola: Cuperlo (Pd), 'tra Vannacci e Truffaut scegliete il primo, abbiamo detto tutto'

Roma, 24 set (Adnkronos) – "Anni fa aveva avuto qualche notorietà il caso di un ragazzo francese nato da una ragazza madre appena diciottenne. L’impatto con la scuola molto difficile, come aveva raccontato lui stesso: ‘avevo una pessima condotta, più ero punito più diventavo turbolento. A quel tempo venivo espulso molto di frequente, passavo da una scuola all'altra’. Sarebbe stato bocciato più volte a causa della sua pessima condotta. Lui per fortuna si è ripreso, togliendosi anche qualche soddisfazione dietro una macchina da presa. Il suo nome era François Truffaut". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato del Pd Gianni Cuperlo, nella discussione sul Ddl scuola.

"Voi tra la condotta del generale Vannacci è quella di un maestro del cinema francese, scegliete la prima e abbiamo detto tutto", ha aggiunto Cuperlo.