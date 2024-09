Ddl sicurezza: Battilocchio (Fi), 'basta aggressione ai medici'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Forza Italia chiede il massimo impegno per misure in grado di prevenire ed evitare le aggressioni ai medici, infermieri e personale sanitario. Davvero inaccettabile quanto accaduto di recente in tante, troppe strutture nel nostro Paese. L’ordine del giorno spe...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Forza Italia chiede il massimo impegno per misure in grado di prevenire ed evitare le aggressioni ai medici, infermieri e personale sanitario. Davvero inaccettabile quanto accaduto di recente in tante, troppe strutture nel nostro Paese. L’ordine del giorno specifico che abbiamo presentato al ddl Sicurezza va in tale direzione e si inserisce nell’azione più complessiva del nostro partito: il segretario nazionale Antonio Tajani ha chiesto una mobilitazione ai parlamentari ed eletti di Forza Italia a ispezionare i presidi ospedalieri su tutto il territorio nazionale per tracciare un quadro delle situazioni più critiche". Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia.