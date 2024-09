Ddl sicurezza: Crippa (Lega), 'serve controllo militare capillare territorio, da città a comuni'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Il governo sta facendo tanto con l'ottimo lavoro del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni ma serve assolutamente un ulteriore utilizzo, massiccio e diffuso, dei militari nelle strade. Inutile che stiano nelle caserme. Polizia e carabinieri, oltre alle varie polizie locali, non bastano più per garantire la sicurezza dei cittadini. E non basta presidiare Termini o la Centrale di Milano". Lo afferma ad Affaritaliani.it il vicesegretario della Lega Andrea Crippa all'indomani del via libera della Camera al Ddl Sicurezza.

"Serve un controllo militare capillare del territorio, dalle grandi città ai piccoli comuni per dare e garantire sicurezza ai cittadini per bene. Il resto sono chiacchiere dei buonisti di sinistra che pensano difendere Caino e massacrano Abele. Irresponsabili e corresponsabili dei crimini", conclude Crippa.