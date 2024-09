Ddl sicurezza: Foti, 'ricordiamo a Pd sovranità Parlamento'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Fanno riflettere oltre a strappare un sorriso di compassione le analisi di esponenti dem in merito al ddl Sicurezza. Ci preme ricordare a chi attacca strumentalmente il ministro Lollobrigida come il collega Mauri del Pd che il Parlamento è sovrano e le decisi...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Fanno riflettere oltre a strappare un sorriso di compassione le analisi di esponenti dem in merito al ddl Sicurezza. Ci preme ricordare a chi attacca strumentalmente il ministro Lollobrigida come il collega Mauri del Pd che il Parlamento è sovrano e le decisioni prese sono il risultato di un processo democratico anche quando si è all’opposizione, che tutte le forze politiche devono rispettare, inclusa la sua". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

"Le scelte del governo – spiega -, come quelle sulla canapa industriale, sono state valutate con attenzione, anzitutto nell’interesse della salute dei cittadini. Dev'essere chiaro che la filiera della canapa non verrà toccata, ma si interverrà sul fiore essiccato che viene utilizzato per il cosiddetto uso ricreativo. Per questo riteniamo inaccettabile parlare di 'furore ideologico' e di 'scelte scellerate' per alimentare tensioni ed esasperare il confronto e la dialettica democratica". "Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia resta aperto al dialogo, ma questo non vuol dire accettare strumentalizzazioni e allarmismi infondati", conclude Foti.