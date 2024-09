Ddl sicurezza: La Salandra (Fdi), 'dovere costituzionale difendere chi rappresenta Stato'

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "La divisa rappresenta lo Stato e noi abbiamo il dovere costituzionale di difendere, in maniera chiara e incontrovertibile, lo Stato e chi quello Stato rappresenta, di schierarci in modo netto e deciso in favore delle nostre forze dell'ordine, soprattutto l&igra...

Roma, 10 set. (Adnkronos) – "La divisa rappresenta lo Stato e noi abbiamo il dovere costituzionale di difendere, in maniera chiara e incontrovertibile, lo Stato e chi quello Stato rappresenta, di schierarci in modo netto e deciso in favore delle nostre forze dell'ordine, soprattutto lì dove lo Stato è chiamato ad esercitare il suo dovere in ordine di sicurezza della collettività. Il tema della sicurezza e dei diritti è un tema fondamentale nel quadro normativo che stiamo discutendo, e lo stiamo facendo non semplicemente sotto profili che potremmo definire in termini atecnici privatistici, ma lo facciamo in un quadro pubblicistico, in cui il diritto alla sicurezza dei cittadini passa attraverso un complesso di norme e oggi torna finalmente centrale nell'agenda di Governo". Lo ha detto nell'Aula di Montecitorio, in discussione generale sul ddl sicurezza, il deputato di Fratelli d'Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Giustizia alla Camera.

"Al di là delle opinioni di una parte di questo emiciclo che oggi, rivestendo i panni dell'opposizione, ritiene che tutto si possa dire purché sia contro il governo di centrodestra, pur in questa epoca di paradossi, mai può permettersi che chi indossa una divisa sia vittima della lotta politica", conclude.