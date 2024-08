Ddl sicurezza: Magi (+Eu), 'maggioranza umilia prerogative opposizioni'

Roma, 1 ago (Adnkronos) - "Quanto accaduto ieri notte durante i lavori delle commissioni prima e seconda ha prodotto inevitabilmente una rottura fra maggioranza e opposizioni e, per quanto ci riguarda, politicamente non può che avere delle conseguenze". Lo dice Riccardo Magi, segret...

Roma, 1 ago (Adnkronos) – "Quanto accaduto ieri notte durante i lavori delle commissioni prima e seconda ha prodotto inevitabilmente una rottura fra maggioranza e opposizioni e, per quanto ci riguarda, politicamente non può che avere delle conseguenze". Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"Come opposizioni abbiamo assistito ad una serie infinita di forzature da parte del governo e della maggioranza sul ddl sicurezza, arrivato nelle commissioni nel mese di gennaio scorso. Noi abbiamo semplicemente chiesto il rispetto delle prerogative delle opposizioni, adeguandoci persino a qualcosa che era umiliante come la richiesta di intervenire solo per un minuto a gruppo su degli emendamenti che toccano la libertà personale degli individui", prosegue.

"In attesa della capigruppo ringrazio il Presidente della Camera Fontana e mi aspetto che non vi sia nessun colpo di mano e nessuna convocazione delle commissioni prima della decisione della capigruppo", conclude Magi.