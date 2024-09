Ddl sicurezza: Magi, 'su detenute madri altro bluff di Fi'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Dopo quello sullo Ius scholae, arriva il secondo bluff di giornata da parte di Forza Italia, che ritira il suo emendamento parzialmente migliorativo della pessima norma del ddl sicurezza sulle detenute madri in cambio dell’impegno del governo a monitorare e a presentare una relazione annuale al Parlamento". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Ma quale monitoraggio? Ma quale relazione annuale? Questa attività già esiste e la fa il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, organo statale indipendente che monitora costantemente e presenta una relazione annuale al Parlamento. Insomma alla fine resta l’obbrobrio di questa maggioranza per cui verrà consentito l’ingresso in carcere a bambine e bambini piccolissimi, se non ancora in grembo. Anche oggi la rivoluzione garantista e liberale Forza Italia la fa domani. Per adesso restano le manette e l’umiliazione dello Stato di diritto”.