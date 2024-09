Ddl sicurezza: Pittalis (Fi), 'su detenute madri polemica opposizioni surreale'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La polemica delle opposizioni sulla questione delle detenute madri è pretestuosa e mistificatoria. Le censure o i punti di vista diversi fanno parte della normale dialettica politica ma che si accusi il governo e Forza Italia, che per la prima volta mettono in atto misure concrete per intervenire sul fronte delle carceri, per i detenuti, le detenute madri e il corpo di polizia penitenziaria, a fronte di una opposizione, M5S e Pd, che non ha mai fatto nulla, è davvero singolare e surreale". Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia, ospite a il Giornale Radio.

"Noi abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere – ha proseguito – il principio che il carcere deve rappresentare l’estrema ratio, specie in riferimento alle persone in attesa di giudizio e le donne incinte o con figli in età inferiore ai tre anni. Credo che nessuno pensi di mandare in carcere i bambini o infliggere pene inutili a chi non ha colpe. L’articolo 15, sul quale si è scatenata una polemica strumentale da parte delle opposizioni, riporta la disciplina in un ambito coerente con i principi della nostra civiltà giuridica, perché non c’è nessun arbitrio o automatismo ne alcuna forzatura: sarà il giudice a operare una specifica valutazione caso per caso e qualora sempre il giudice decidesse di dare esecuzione alla pena la madre verrà collocata non in una cella in carcere ma in un istituto a custodia tutelata, dove massima è l’attenzione per i minori".

"È davvero surreale, dunque, che esponenti del Pd e M5S, paladini dell’autonomia della magistratura, si straccino le vesti davanti a una norma che consente al giudice di avere maggiore autonomia decisionale in situazioni così delicate", ha concluso Pittalis.