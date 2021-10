Ddl Zan affossato in Senato, Calderoli festeggia: “Ci ho proprio goduto”

Il Ddl Zan è stato bloccato dalla "tagliola" politica in senato, il senatore della Lega, Roberto Calderoli festeggia: "Ci ho proprio goduto"

Ieri, mercoledì 27 ottobre, è stata la giornata che ha deciso le sorti del Ddl Zan, la proposta di legge di Alessandro Zan, è stata bloccata in Senato da una “tagliola” politica. Hanno fatto clamore le immagini di alcuni senatori italiani che esultavano in Aula.

Urla, applausi e festeggiamenti per una parte dei senatori ieri in Aula del Senato alla decisione di non passare all’esame degli articoli del Ddl Zan. La “tagliola” politica è stata approvata con 154 sì e 131 no, dando di fatto uno stop al disegno di legge. Il senatore della Lega Roberto Calderoli festeggia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ddl Zan, Calderoli: “Ci ho proprio goduto”

“Quando ho visto ho visto che sulle qustioni pregiudiziali e sulle richieste di sospensiva il centrodestra era già andato molto vicino alla vittoria, ho pensato che con il voto segreto avremmo portato dalla nostra qualcun altro. E così è stato.”

Ddl Zan, Calderoli: “Dovevate aspettarvelo”

Lo stesso Calderoli continua poi: “Chi era a favore avrebbe dovuto aspettarselo. E invece hanno fatto come quello che si aspetta di avere il paracadute e invece ha preso uno zaino, pieno di lattine di carne in scatola.

Perché si può anche andare sotto di uno o due voti… Ma qui sono stati 23″