Roma, 22 giu. (askanews) – Il presidente del Consiglio Mario Draghi parlerà domani in Parlamento del tema dell’omofobia e del ddl Zan. Lo ha detto lo stesso premier, in conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Cinecittà.

“È una domanda importante – ha detto – domani sarò tutto il giorno in Parlamento, me lo chiederanno sicuramente e risponderò in modo più strutturato di quanto potrei fare oggi”.