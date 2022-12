De Bellis (Coop Lombardia): 'Inclusione sociale valore portante'

Milano, 15 dic. (Adnkronos) - “Uno dei valori portanti per Coop è quello dell'inclusione sociale. Abbiamo un progetto iniziato oltre 20 anni fa chiamato Due mani in più che consiste nella consegna della spesa a domicilio agli anziani soli o non autosufficienti. Un gesto che ...

Milano, 15 dic.

(Adnkronos) – “Uno dei valori portanti per Coop è quello dell'inclusione sociale. Abbiamo un progetto iniziato oltre 20 anni fa chiamato Due mani in più che consiste nella consegna della spesa a domicilio agli anziani soli o non autosufficienti. Un gesto che diventa anche un pretesto per combattere la solitudine e creare dei rapporti tra gli operatori e gli anziani. Da molto tempo puntiamo sull’inclusione”. Così Alfredo De Bellis, vicepresidente di Coop Lombardia, in occasione della consegna di un assegno da 60mila euro in favore di PizzAut, il progetto che vuole avviare un laboratorio di inclusione sociale attraverso la realizzazione di un locale gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione.

La donazione di Coop Lombardia sosterrà l’apertura della seconda pizzeria di PizzAut in programma a Monza per il 2023. “Due anni e mezzo fa abbiamo incontrato Nico Acampora di PizzAut e abbiamo deciso di diventare loro partner per consentirgli di realizzare i tanti sogni che lui ha – prosegue De Bellis – Da PizzaAut trovano lavoro ragazzi autistici che hanno così un'occasione importante per costruire un loro percorso di autonomia. Nel nostro Paese, a causa di una serie di mancanze legislative, le persone con disturbi dello spettro autistico, e i loro familiari, devono affrontare tutta una serie di difficoltà.

Nico Acampora sta svolgendo un lavoro fondamentale per portare avanti i diritti di queste persone dimostrando che, veramente con poco, si può consentire di sentirsi a pieno titolo parte di una comunità”.