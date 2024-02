de Bertoldi: no transizione senza accompagnamento endotermico

Roma, 28 feb. (askanews) – “Il primo febbraio il ministro Urso ha presentato al tavolo automotive una misura di gran valore con una dotazione di circa un 1 miliardo. Una misura che da una parte svecchia il parco auto italiano, dall’altra introduce per la prima volta degli incentivi che premiano chi ha meno. Tanto è vero che a fronte di un Isee di 30mila euro si arriverà a prendere quasi 13mila euro di incentivi per l’acquisto di una macchina nuova” lo ha detto questa mattina l’on. Andrea de Bertoldi, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Non si tratta di una misura che privilegia il motore endotermico su quello elettrico, quanto piuttosto di una strada parallela allo sviluppo di soluzioni più sostenibili. Non è possibile una transizione senza l’accompagnamento dell’endotermico, soprattutto di quei modelli che sono meno impattanti e sostenibili. Se infatti si analizzano gli attuali dati sull’impatto ambientale di alcuni di questi modelli si vede come abbiano tassi di emissioni molto bassi. Per questo motivo dobbiamo evitare ogni demagogia e guardare ai dati attentamenti. E allora forse la strada sarà virtuosa sia per l’ambiente che per l’economia”.