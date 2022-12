De Bertoldi, 'per Rgs retroazioni fiscali valgono come coperture ma nessuno le usa'

De Bertoldi, 'per Rgs retroazioni fiscali valgono come coperture ma ness...

(Adnkronos/Labitalia) – "Nella scorsa legislatura chiesi al Ragioniere generale dello Stato se si potessero usare le retroazioni fiscali come coperture e mi è stato risposto di sì. Peccato che non c'è stato nessun governo o ministro che ha pensato di usare le retroazioni come coperture". Lo ha detto Andrea de Bertoldi (Fdi), componente della commissione Finanze della Camera dei Deputati, intervenendo al Cnel alla presentazione della nona indagine conoscitiva sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare realizzato da Itinerari previdenziali, in collaborazione con Cida.

"Sarà la prossima legge di bilancio quella che si vedrà la vera impronta del governo Meloni, quella di quest'anno è stata fatta troppo in fretta"", ha concluso.