De Compadri (Consulenti lavoro): "Con più donne in management sale produttività"

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Riteniamo come ordine che il ruolo delle professioni sia fondamentale in questo percorso" di maggiore presenza di donne nei cda e nel management delle aziende "in termini di formazione professionale e in termini culturali visti i rapporti che abbi...

Roma, 7 ott. (Adnkronos/Labitalia) – "Riteniamo come ordine che il ruolo delle professioni sia fondamentale in questo percorso" di maggiore presenza di donne nei cda e nel management delle aziende "in termini di formazione professionale e in termini culturali visti i rapporti che abbiamo con le imprese e visto che gestiamo 11 milioni di rapporti. Nel nostro ordine c'è sostanziale parità tra uomini e donne tra gli iscritti e la nostra cassa di previdenza ha già fatto sapere che tra poco ci sarà sorpasso delle donne. Crediamo tantissimo in questo progetto perchè pensiamo che la presenza equilibrata delle donne in management voglia dire un amento di produttività e anche in termini di reputazione aziendale, senza dimenticare le maggiori idee innovative". Così Luca De Compadri, vice presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, intervenendo alla presentazione alla Camera dei Deputati della nuova edizione di 'Women on Board', il progetto ideato e promosso, sin dal 2022, da Manageritalia, Federmanager, Aidp e Hub del Territorio Ets.