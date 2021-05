De Conto (Chicco): campagna ampia a sostegno donne nello sport

Roma, 4 mag. (askanews) – Una grande campagna di sensibilizzazione e sociale per sostenere le donne e le mamme nello sport e non solo. A illustrarla, durante una conferenza stampa presso la sede del Coni a Roma, è Claudio De Conto, Amministratore Delegato di Gruppo Artsana:

“E’ nata l’idea di campagna più ampia, una campagna sociale di sensibilizzazione rispetto al fatto che una donna possa essere tale in tutte le sue espressioni senza rinunciare alla maternità, ove ne avesse voglia.

Giochiamo molto su donna E piuttosto che donna O. È una E che vuole essere inclusiva e non giudicante, perché una donna possa essere libera di fare le sue scelte”.

“É evidente che questo non può essere risolto solo dalla Chicco o da nessuno da solo. È un tema socio-culturale, un tema che vive di difficoltà enormi, anche per le difficoltà economiche, ma un tema attuale. Il Covid ha mostrato che le donne hanno risentito di più in termini di occupazione, la natalità è in crollo deciso in questo Paese, temiamo che si scenda sotto i 400mila nati.

Le istituzioni e le aziende devono prendersi una responsabilità, noi vogliamo stimolare e aprire un dibattito su questo tema. Lo faremo con iniziative concrete a giugno di maggior supporto, di assistenza con offerta di prodotti e servizi che possono rendere più semplice la vita di genitori e bambini”.