De Gasperi: Guerini (Pd), 'indica ancora la via giusta da seguire'

Roma, 19 ago (Adnkronos) – "Settant'anni fa il popolo italiano ha reso omaggio lungo tutto il percorso verso Roma ad Alcide De Gasperi, rendendo plasticamente evidente il ringraziamento a un uomo politico che ha vissuto l’unità nazionale come ideale, l’onore della propria patria come compito, la promozione e la difesa della libertà e della democrazia come missione, un’Europa unita in un Occidente democratico come scelta e la centralità della persona come programma". Lo scrive sui social Lorenzo Guerini, del Pd.

"Settant'anni dopo il suo esempio, il suo insegnamento, il suo metodo continuano a sfidare tutti per tentare di esserne adeguati. Una eredità che oggi, soprattutto oggi, in un mondo in drammatica trasformazione, ci indica ancora la via giusta da seguire, nella chiarezza dei valori e nel coraggio dell’azione", aggiunge.