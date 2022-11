De Guida (Haier Europe): "Con Greenhouse 'zero distance' col consumatore"

De Guida (Haier Europe): "Con Greenhouse 'zero distance' col c...

Milano, 16 nov.

(Adnkronos/Labitalia) – Haier Europe e le Opere Sociali Don Bosco nella serata di ieri hanno inaugurato il laboratorio Greenhouse presso l’istituto di Sesto San Giovanni. Un progetto di collaborazione che, secondo Nicola De Guida, Chief operating officer di Haier Europe, fa leva su delle necessità ben precise: "L'obiettivo alla fine dei tre anni è quello di avere tecnici specializzati nell'assistere prodotti intelligenti come quelli di Haier Europe e permettere una 'zero distance' con il consumatore: avere, dunque, professionalità, velocità e competenza nel risolvere problemi sul mercato".

"Greenhouse – spiega De Guida – è un progetto di formazione nell'ambito dell'elettrodomestico che mira a creare delle figure professionali specializzate nell'assistenza tecnica. Dal momento che non abbiamo trovato figure professionali idonee nel mercato del lavoro attuale, abbiamo deciso di far partire un progetto che fin dai banchi di scuola offra una formazione che possa far combaciare le nostre esigenze con l'ambito professionale delle scuole dei ragazzi di oggi".