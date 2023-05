De Laurentiis lascia in anticipo l’assemblea della Lega: "Voi svendete il c...

Aurelio De Laurentiis lascia in anticipo l’assemblea della Lega calcio: “Voi svendete il calcio”. Il presidente del Napoli esce in aperta polemica su diritti tv e sui fondi di investimento e lo ha detto dopo un summit a cui hanno partecipato tutti i presidenti o rappresentanti dei club. I nodi da sciogliere sono il bando per i diritti tv della Serie A ma anche i nuovi fondi di investimento ed il premio paracadute per i club retrocessi in Serie B. I media spiegano che la Lega aveva pubblicato i pacchetti.

De Laurentiis lascia l’assemblea della Lega

E gli stessi pare assegnino le partite dalla stagione 2024/2025 e potenzialmente fino al 2029. In barba ad un mercato pieno su quello italiano ci sono soltanto due soli player. Insomma, ci si augura che ne arrivi un altro e il bando pubblicato dalla Lega presentava 8 pacchetti differenti. Ognuno di essi era modulabile su 3, 4 o 5 anni con 21 combinazioni differenti. E il Napoli di Aurelio De Laurentiis? Quest’ultimo è uscito prima della fine e si è sfogato con i giornalisti.

“Il calcio? Non lo sappiamo amministrare”

Calciomercato ha riportato le sue dichiarazioni: “Come sta andando l’assemblea? Stanno svendendo il calcio. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare“. E ancora: “Su advisor e fondi è stata presa una decisione? Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea”. Voci non confermate parlerebbero anche di un vero scontro verbale tra De Laurentiis e l’ad della Lega Luigi De Siervo.