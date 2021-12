De Luca contro i No Vax: “Buttateli a mare, sono imbecilli e irresponsabili”

Il governatore della regione Campania, De Luca, ha parlato nel corso di un'iniziativa a Cesoria della campagna vaccinale e dei No Vax

De Luca contro i No Vax: la campagna di vaccinazione in Campania

Vincenzo De Luca non le manda a dire durante un suo intervento nel corso di un’iniziativa a Cesoria.

Il governatore della Campania ha parlato di Covid e della pandemia che non si è ancora arrestata nel mondo, ma soprattutto ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale: “È importante è completare la campagna di vaccinazione.”

De Luca contro i No Vax: le vaccinazioni ai minori

Per quanto riguarda il tema delle vaccinazioni ai minori, in particolare ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, De Luca si è espresso così: “La vaccinazione ai più piccoli è dovuta anche al fatto che abbiamo un 15% di adulti che non si sono vaccinati, perché se avessimo completato la vaccinazione per la popolazione adulta probabilmente potevamo anche evitare.

Ma oggi la situazione è questa.”

De Luca contro i No Vax: il duro attacco a chi è contro i vaccini

Per quanto riguarda i No Vax il governatore non ha dubbi e afferma: “Agli adulti dico: con senso di responsabilità, vaccinatevi, fate la terza dose quando venite convocati, buttate a mare i No vax che sono una banda di imbecilli e irresponsabili. Abbiamo dovuto ridurre l’assistenza ai malati oncologici, ai diabetici.

Questo dovremmo dire a questi imbecilli che fanno i No vax, i danni che hanno prodotto a persone che non c’entrano niente con il Covid ma che hanno bisogno di assistenza.”