De Luca: “Sulle scuole decido ad agosto, riapertura solo con l’80% degli studenti vaccinato”

Il Presidente campano De Luca esorta i giovani a vaccinarsi: la riapertura delle scuole sarà decisa in base al livello di immunizzazione degli studenti.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha affermato che le riapertura delle scuole sarà decisa ad agosto in base al livello di vaccinazione conseguito dai ragazzi: a suo dire per poter tornare in presenza è necessario che l’80% di essi abbia completato il ciclo vaccinale.

De Luca sulle scuole: “Non arriviamo neanche ad ottobre”

Nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook, il Presidente campano ha così rilanciato l’appello alla vaccinazione per gli studenti. Citando i dati del contagio nella sua regione, che ha contato 226 casi positivi su 7.600 tamponi, ha parrlato di numeri preoccupanti: “Per avere un numero di contagiati rapportato alla popolazione della Campania su quella italiana dovremmo avere 140 positivi.

Se continua questo trend dei positivi noi non arriviamo neanche a ottobre, dovremo fare nuove chiusure già a fine agosto“.

De Luca sulle scuole: “Si decide in base alle vaccinazioni”

De Luca ha poi spostato l’attenzione sulla scuola ribadendo che deciderà l’apertura dell’anno scolastico in base al numero di giovani che avrà riceuto il vaccino. Al momento il 92% del personale scolastico campano è immunizzato, dato che colloca la regione al primo posto, “ma se vogliamo aprire le scuole in presenza, com’è nei nostri programmi, dobbiamo completare per l’80% la vaccinazione dei ragazzi anche sotto i 18 anni“.

Di qui il suo un appello ai ragazzi affinché utilizzino il mese di luglio per fare quante più vaccinazioni è possibile.