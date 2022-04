De Luca sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022: “C’è stato opportunismo”

Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato lo schiaffo dato dall’attore Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022.

Vincenzo De Luca commenta lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022

Anche Vincendo De Luca ha scelto di intervenire su quanto accaduto agli Oscar 2022. Il Governatore della Regione Campania, infatti, ha voluto esternare alcune osservazioni rispetto al gesto di Will Smith.

L’attore, vincitore del premio come miglior attore, è salito sul palco ha dato uno schiaffo al presentatore e comico Chris Rock dopo che quest’ultimo ha ironizzato e ridicolizzato sua moglie Jada Pinkett Smith. Il comico, infatti, ha fatto alcune pungenti battute sui capelli rasati a zero della donna: scelta che l’attrice ha dovuto compiere per motivi di salute.

Come spesso raccontato, la moglie di Will Smith soffre di alopecia e ha cominciato a perdere i capelli nel corso del 2018.

Il gesto del vincitore del premio Oscar come migliore attore ha sconvolto i presenti e i telespettatori, diventando rapidamente virale e suscitando numerose polemiche.

De Luca: “C’è stato opportunismo del mondo intero”

In questo contesto, si inserisce l’intervento del Governatore della Campania. Riprendendo l’episodio, con la sua abituale irriverenza, Vincenzo De Luca ha dichiarato: “Tutti hanno condannato l’atto di violenza… magari voleva essere invece un atto pedagogico.

Un atto violento, certo, ma non ho sentito nessuno esprimere disprezzo per un signore che si è permesso di offendere la dignità di una donna coi capelli a zero per un problema sanitario. C’è stato un opportunismodel mondo intero”.