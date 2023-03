Home > Video > De Luca umilia Meloni: "Cercare gli scafisti per il mondo? Fate fatica con i ... De Luca umilia Meloni: "Cercare gli scafisti per il mondo? Fate fatica con i ladruncoli della metro"

De Luca umilia il governo: "Giorgia ammettilo: per 10 anni hai raccontato solo frottole. Ora dici che darai la caccia agli scafisti fino in capo al mondo? Ma per favore! Ma se il governo italiano non riesce ad arrestare nemmeno ladruncoli e borseggiatori!"