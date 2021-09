De Maria: "Industria nautica sta godendo di ottimo momento"

Genova, 17 set. (Adnkronos) – "E' un momento magico. L’industria nautica sta godendo un momento di crescita secondo molti indicatori". Ad affermarlo è il presidente de I Saloni Nautici, Carla de Maria nel corso della sua conferenza stampa al Salone nautico di Genova.

"Tutto il settore sta andando incredibilmente bene, non c’è settore della nautica che non stia crescendo velocemente e questa è la base per tutto il settore", spiega. "Tutto il mercato sta andando bene e stanno andando bene tutti di mercati del mondo. Ci sono per la prima volta nuovi clienti che stanno entrando nel nostro settore, come ad esempio Dubai".

Le ragioni di questo, secondo De Maria, sono dovute al fatto che "L'Italia è un’eccellenza per via del Made in Italy, ma comparati ad altri settori noi abbiamo l’eccellenza del mondo.

Il 50% degli yacht oltre i 25/metri sono prodotti in Italia". La crescita del consumo del settore del lusso e la volontà di acquisto a tutti i livelli è mostrata in tutti gli indicatori quindi la sfida per il futuro è quella dei servizi "alla nostra clientela dovremo offrire dei servizi diversi, perché si allargherà la base".

Sul successo di questo salone, nonostante i lavori di ristrutturazione del waterfront di Genova che non hanno permesso di utilizzare tutti gli spazi e che dureranno fino al 2023 rimarca che "questo salone ha tutte le opportunità per diventare un salone straordinario.

Rischia, in senso positivo, di diventare il più bel salone". Una grande sfida perciò futuro di tutto il settore è quello della sostenibilità, infatti precisa che "i clienti sono molto più sensibili al tema della sostenibilità, c’è stata una grandissima accelerazione di questo trend e ci chiedono delle risposte concrete. Il green washing non è presente nel nostro settore".