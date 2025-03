De Martino a CTCF: "Ho fatto parcheggiatore, ma ero troppo elegante"

Roma, 3 mar. (askanews) – Stefano De Martino ha raccontato – in un’intervista a Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove – della sua esperienza in giovanissima età di parcheggiatore per un ristorante per fare qualche soldo. “Sono andato in camicia bianca e pantaloni scuri, vestito da camereriere, ma i clienti pensavano fossi il figlio del proprietario e non mi davano le mance, pensavano mi offendessi. Il proprietario mi disse ‘non ho il budget per i parcheggiatori ma tanto… con le mance che prenderete”, ha spiegato.

“Le mance andavano tutte a un altro ragazzo, albanese, che faceva il parcheggiatore, indossava una tuta, lì ho capito quanto è importante la divisa”, ha sottolineato.