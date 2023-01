De Micheli, ‘dare risposte immediate o perderemo pezzi importanti del s...

(Adnkronos) – – "Il trasporto pubblico locale va rimesso al centro della mobilità per valorizzare il suo ruolo che è determinante nelle zone interne del Paese. Dobbiamo fare investimenti sul futuro, dall'elettrico fino all'idrogeno. Ma la politica deve dare risposte concrete e immediate, oppure perderemo pezzi importanti nel settore dei trasporti". Lo sottolinea l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Michelli, in occasione del convegno nazionale di Asstra.