De Pascale (Upi): crisi governo ci lascia veramente sgomenti

Ravenna, 14 lug. (askanews) – La crisi di governo, con la possibilità di andare subito al voto, “lascia veramente sgomenti”. Questa situazione “non dà una buona immagine della politica italiana”. Lo ha detto il presidente di Upi, Michele de Pascale, a margine dei lavori dell’assemblea nazionale delle Province a Ravenna.

“Non riesco veramente ad immaginare come in questo momento dal mondo si possa vedere l’Italia – ha detto de Pascale -.

Nel pieno di una pandemia che continua a crescere, una guerra in Europa, problemi enormi di approvvigionamento energetico che rischiano di metterci in difficoltà nel prossimo autunno e nel prossimo inverno, l’idea che ci sia una crisi di governo e che si precipiti alle elezioni e che ci si accanisca su una figura di prestigio, quella di Mario Draghi, credo che lasci veramente sgomenti e non dia una buona immagine della politica italiana”.