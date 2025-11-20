De Pascale: Virtus-Maccabi, non politicizzare ordine pubblico

Bologna, 20 nov. (askanews) – “Purtroppo si porta sempre in politica anche ciò che in politica non ci dovrebbe stare” per la gestione dell’ordine pubblico in occasione di eventi sensibili come la partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv al PalaDozza. Lo ha affermato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine del convegno “In città” organizzato da Confcommercio a Bologna, presente anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Io ho fatto 10 anni il sindaco e ogni qualvolta c’erano manifestazioni di eventi sensibili mi è sempre stato spiegato che non bisognava metterla in politica, ma bisognava fare le scelte tecnicamente più efficaci per la gestione dell’ordine pubblico – ha detto de Pascale -. Questo è quello che mi hanno insegnato prefetti, questori, comandanti provinciali dei carabinieri. Il tema è fare le cose che minimizzino i disagi e quindi l’iniziativa del sindaco di valutare un’altra location era un’iniziativa assolutamente sensata, non è stata accolta”.

“Ora ovviamente massima disponibilità, massimo impegno, massima solidarietà a tutti gli uomini e le donne che dovranno garantire la sicurezza – ha proseguito il governatore -. L’appello a tutti è che qualsiasi forma di espressione del pensiero non sia mai lesiva della libertà, che non sia mai violenta, che non crei mai disagi – ha aggiunto de Pascale – Un grande evento sportivo dovrebbe essere un grande evento sportivo, però purtroppo oggi è molto difficile banalizzarla e portarla sul piano dello sport. Non ci si riesce in questo contesto internazionale”.