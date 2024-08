De Rossi: "Dybala? La sua storia emozionante"

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Una storia emozionante". Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia del match contro l'Empoli, parla di Paulo Dybala dopo il suo no alla ricchissima offerta del club arabo Al Qadsiah.

"Manca una settimana alla chiusura del calciomercato, ci sarà tempo per parlarne. Come sempre ho detto, è prematuro fare bilanci prima – l'allenatore giallorosso – Per quanto riguarda la situazione Dybala è stata una situazione emozionante, ricca di saliscendi. Penso che sia una bella storia, non tanto frequente nel mondo del calcio". Lo dice il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia del match contro l'Empoli.

"Siamo sicuri che domani i tifosi saranno tutti con noi e lo sarebbero stati comunque. Prima che questo diventasse un caso sono rimasti al nostro fianco sempre. La sua scelta abbiamo visto che reazioni ha scatenato, anche perché . Questa non è una cosa comune. L’entusiasmo ci sarebbe stato comunque: pero in lui ora vedono un leader tecnico, uno che ha preso delle decisioni anche in funzione di quello che è l’amore dei tifosi e della squadra", afferma De Rossi.

Parlando dell'Empoli: "Conosciamo Roberto D'Aversa, le sue squadre, l'Empoli è una squadra con talento, l'ultima partita non la prenderei d'esempio per mille motivi, sarà una partita difficile". "Quello che forse più mi è dispiaciuto è che queste due settimane insieme si è parlato di tutto tranne che delle partite. Noi siamo stati dentro alla nostra gabbia tecnica, però non è stato facile. Abbiamo lavorato per vincerla", conclude.