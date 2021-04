De Rossi, la dedica della moglie al marito: “Ho perso la mia strada fino a te”

Sarah Felberbaum dopo il ricovero del marito Daniele De Rossi ha pubblicato sui social un post di dedica.

A seguito del ricovero a causa del Covid dell’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi, la moglie Sarah Felberbaum ha pubblicato un post di dedica nei confronti del marito. “Ho perso la mia strada fino a te”, le parole d’amore della moglie che ha voluto dimostrare la profonda dedizione verso il marito.

Sono molte nel frattempo le dediche di sostegno verso l’ex centrocampista della Roma da parte di moltissimi fan e non solo tanto che in breve l’hashtag #DeRossi è diventato virale su Twitter. “L’augurio che tu possa migliorare, non mollare”, ha scritto un utente.

De Rossi, la dedica della moglie

“Ho perso la mia strada fino a te e in te ho trovato la mia strada”, questa la dedica di Sarah Felberbaum la moglie dell’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi piena di amore e dedizione verso il marito che si trova attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani a causa del Coronavirus.

Stando a quanto appreso, il ricovero di De Rossi è avvenuto in via precauzionale e non sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni dell’ex calciatore apparirebbero buone.

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sposati dal 2015 sono genitori di due figli. Il più piccolo Noah ha 4 anni, mentre la figlia maggiore Olivia Rose ha 7 anni.