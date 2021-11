De Vincenti (Adr): "Aeroporto di Fiumicino sarà più bello, porta su Capitale e Italia"

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "Fiumicino deve essere bello, deve fare capire che si arriva nella città e nel Paese più bello del mondo, deve essere la porta verso questo. Per farlo abbiamo messo in campo grandi investimenti per un aeroporto più bello, più fruibile dai cittadini, più accessibile alla città e dal Paese, più sostenibile.

E considerate che siamo già l'aeroporto più apprezzato dai cittadini in Europa". Lo ha detto Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma, intervenendo all'evento 'La bellezza assopita di Roma. Progettualità e managerialità per la città che si risveglia', organizzato da Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria nell’ambito dei lavori della propria assemblea, tenutasi a Roma al Tempio di Adriano.

"Credo -ha continuato- che l'esperienza di Milano su Expo è importante da riprendere per Roma.

Credo che la Capitale abbia avuto un periodo di assopimento e vedere la Roma di questo ultimo anno e mezzo che ha riscoperto valori di tenuta sociale mi ha fatto enorme piacere. Non dobbiamo ricascare quindi nei fattori che ci hanno fatto dormire", ha concluso.