"Deadpool and Wolverine", le prime immagini svelate al Super Bowl

Roma, 12 feb. (askanews) - Stanno per arrivare, insieme, sul grande schermo, due dei supereroi più amati. Nella notte, durante il Super Bowl, Marvel Studios ha diffuso il primo trailer dell'atteso "Deadpool and Wolverine", svelando le prime immagini del film che arriverà il 24 luglio nelle sale it...