Milano, 22 ott. (askanews) – In vista di Cop26 YouTube lancia sette contenuti originali sul tema del cambiamento climatico per ribadire l importanza di agire ora per un pianeta migliore e più sostenibile. Si comincia domani con il primo: Dear Earth è uno show originale Youtube che vede protagonisti d eccezione Barack Obama, il gruppo KPOP BLACKPINK e Kermit la Rana de I Muppets.