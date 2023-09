Nel corso del programma Good Morning Britain, Debbie Arnold si è scagliata contro la collega Joan Collins, che a 90 anni viene considerata ancora un sex symbol. Le accuse di “ageismo” sono partite in un lampo.

Debbie Arnold contro Joan Collins in diretta tv

Debbie Arnold, attrice di soap molto amata, ha commesso uno scivolone di stile nei confronti di una collega altrettanto apprezzata, ossia Joan Collins. Il tutto è andato in scena nel corso del programma Good Morning Britain. Come riporta il Daily Mail, i telespettatori non hanno affatto apprezzato le sue esternazioni, accusandola di “ageismo“.

Le parole utilizzate da Debbie per descrivere Joan

Secondo Debbie, la novantenne Joan non è più idonea a ricoprire il ruolo di sex symbol. Il tutto è iniziato quando la conduttrice Dawn Neesom ha dichiarato:

“Per essere un sex symbol, devi avere una certa età. Ci vuole esperienza, fiducia nel proprio corpo. Pensate a Kylie Minogue, Helen Mirren o a Joan Collins, che ha 90 anni ed è spettacolare“.

Arnold, a questo punto, ha tuonato:

“Ma andiamo. Un sex symbol è una persona che si desidera carnalmente. Se un uomo avesse un incontro sessuale con Joan, lei cadrebbe a pezzi. Pensate davvero che un uomo possa desiderarla?”.

Debbie Arnold accusata di “ageismo”

Davanti alle parole di Debbie nello studio di Good Morning Britain è sceso il silenzio. Sia la conduttrice che gli ospiti sono apparsi piuttosto imbarazzati. I commenti social, con tanto di accuse di “ageismo“, sono partiti in men che non si dica. Joan Collins, dal canto suo, non ha replicato alla collega, ma secondo alcune indiscrezioni parteciperà alla prossima puntata del programma per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.