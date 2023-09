Deborah Pintea, 15 anni, è scomparsa a Roma: la ragazza era uscita di casa per andare a scuola ma non è mai arrivata a destinazione.

È scomparsa a Roma la ragazza di 15 anni che è uscita di casa per andare a scuola senza mai arrivare presso l’istituto scolastico: i genitori della giovanissima Deborah Pintea credono e sperano che la figlia si sia allontanata per ripicca. Poco prima della sua sparizione, infatti, le aveva vietato di usare il cellulare per punizione.

Deborah Pintea scomparsa a Roma, era uscita per andare a scuola

Deborah Pintea, 15 anni, è improvvisamente scomparsa. Dopo aver denunciato la scomparsa della ragazza e mentre le indagini sono in corso, i genitori sperano che la ragazza abbia agito di sua spontanea volontà facendo perdere le sue tracce per ripicca. La sua famiglia, infatti, aveva deciso di toglierle il cellulare dopo che l’adolescente aveva partecipato a una gita scolastica durante la quale non aveva mai risposto alle telefonate e ai messaggi che le venivano mandati da casa. Nonostante il particolare precedente, i genitori per ora non possono far altro se non – appunto – sperare.

Stando a quanto riferito dalle autorità, la 15enne romana di origini moldave è uscita di casa nella mattinata di mercoledì 27 settembre con lo zaino in spalla. Uscendo di casa, non ha salutato la mamma e il papà. È semplicemente andata via per raggiungere la sede in via dell’Olmata del liceo scientifico Newton presso il quale frequenta il secondo anno. Deborah, però, non è mai entrata a scuola e, proprio da mercoledì, la famiglia la sta cercando disperatamente. Intanto, la scomparsa della ragazza si è diffusa a macchia d’olio grazie al tam tam nelle chat delle scuole della zona e sui social.

Il racconto del padre

“Mercoledì è uscita per andare a scuola, alcuni amici l’hanno vista in metro, altri durante il giorno nei pressi dell’istituto ma nessuno sa darmi elementi utili, li ho chiamati tutti”, ha detto Dionisie Pintea, padre di Deborah. Tra padre e figlia, entrambi residente in zona Quadraro, c’era stata una furiosa lite poco prima della sparizione.

“Era tornata da un campo scuola a Monte Livata e non si era mai fatta sentire né aveva risposto a chiamate e messaggi”, ha continuato l’uomo. “‘Ora te li tolgo tutti e ti do un vecchio Nokia utile solo per rispondere…’, le ho detto”.

Alle parole del padre, però, la 15enne ha risposto che, piuttosto che andare in giro con un vecchio Nokia, preferiva stare del tutto senza cellulare. “Spero sia un dispetto, è una ragazza tosta…”, ha aggiunto il padre.

La denuncia

Intanto, è stato contattato anche il “fidanzatino” di Deborah che vive a Parma. Proprio come gli amici, anche il ragazzo ha detto di non sapere nulla della sparizione della 15enne e si è rivolto ai carabinieri del posto.

Il padre dell’adolescente scomparsa, invece, ha denunciato la situazione ai carabinieri del Quadraro che stanno indagando nella cerchia di amici e conoscenze.

Appresa la notizia, anche altre scuole dei dintorni hanno chiesto di poter condividere il messaggio della famiglia di Deborah corredato dall’immagine della ragazza e la sua descrizione: alta circa 1,70 metri, corporatura media. La scomparsa è stimata intorno alle 07:30 del 27 settembre.