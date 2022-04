Debutta piccolo di tamarino edipo, scimmia a rischio estinzione

Roma, 27 apr. (askanews) – Un piccolo di tamarino edipo (Saguinus oedipus), specie di scimmia diffusa nelle foreste dell’America centrale e minacciata di estinzione, nato il 12 aprile ha debuttato davanti ai visitatori dello zoo di Cali, in Colombia. Nelle immagini di France Presse il piccolino con la folta chioma bianca assieme alla suo branco.

“È molto importante – spiega Nicole Montes, a capo della Populations of the Zoological Foundation di Cali – perché è una specie che è in grave pericolo di estinzione, oltre a essere fortemente minacciata è una specie locale in Colombia e si trova solo nel Nordovest del Paese e da nessun’altra parte al mondo”.