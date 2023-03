Debutto in grande stile per Ernia con "Tutti hanno paura Tour"

Debutto in grande stile per Ernia con "Tutti hanno paura Tour"

Debutto in grande stile per Ernia con "Tutti hanno paura Tour"

Milano, 20 mar. (askanews) –

Testo e con un bel po’ di ups musicale dove vi pare

Padova, 20 mar. (askanews) – Un successo annunciato, all’indomani della data zero di Padova, il primo tour nei palasport di Ernia promette di regalare emozioni al pubblico. Dopo l’uscita dell’album Io non ho paura (certificato disco di platino, così come il primo singolo estratto Bella fregatura), l’artista milanese si cimenta con uno show ambizioso, con i biglietti che stanno andado a ruba: già sold out da tempo la prima data di Milano (22 marzo, Mediolanum Forum), così come quella di Roma (26 marzo, Palazzo dello Sport) e Napoli (1 aprile, Palapartenope).

Un progetto live ispirato al concept dell’album, le paure e le ansie generazionali, con Ernia sul palco immerso in visual notturni e distopici, e accompagnato per la prima volta da una band, la scaletta spazia dai suoi primi successi ai brani già amatissimi di Io non ho paura.