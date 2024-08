Debutto in società per una rara cucciola di giaguaro

Crecy-la-Chapelle, 8 ago. (askanews) – E’ nata il 29 giugno allo zoo francese Parrot World di Crecy-la-Chapelle, Seine-et-Marne e ora ha fatto il suo debutto in società. La cucciola di giaguaro, che pesa già tre chili non ha ancora un nome, ma ha già fatto le primi vaccinazioni. La sua nascita in cattività e il fatto che sia in buone condizioni di salute sono un’ottima notizia. Uno degli obiettivi dello zoo è infatti quello di “riprodurre specie minacciate in natura”. Oggi il giaguaro è considerata una specie quasi a rischio, in gran parte a causa della deforestazione.