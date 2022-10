Decapita l’amica e si intesta i suoi averi per poter ristrutturare la casa

Londra, decapita l'amica intestandosi i suoi averi: aveva bisogno di denaro per ristrutturare casa.

Decapita l’amica intestandosi i suoi averi e falsificando il testamento. Il terribile episodio è accaduto a Londra l’11 giugno 2021. La presunta omicida si chiama Jemma Mitchell (38 anni). La donna, dopo aver ucciso Mee Kuen Chong, avrebbe tentato di appropriarsi dell’eredità della vittima.

Jemma avrebbe avuto necessità di denaro in quanto doveva ristrutturare casa. Sembra che la signora Chong avesse negato un prestito alla 38enne.

Londra, decapita l’amica: la rabbia di Jemma

Jemma Mitchell sperava di poter ottenere da Mee Kuen Chong una somma pari a 200mila sterline. Il denaro le sarebbe servito per riparare una casa fatiscente di sua proprietà sita a Willesden, a Nord-Est di Londra. In un primo momento la vittima aveva promesso a Jemma che le avrebbe fatto un prestito, ma in seguito avrebbe cambiato idea.

Tanto sarebbe bastato a far scatenare la rabbia della 38enne.

Un testamento falso

Dopo l’uccisione di Mee Kuen Chong, Jemma Mitchell avrebbe scritto un testamento falso al pc sperando di poter ereditare i soldi dell’amica defunta. Gli investigatori hanno tuttavia scoperto che il documento non fosse genuino, completamente diverso da quello redatto da Chong. Come informa Leggo, Mitchell è stata incastrata da una telecamera che l’ha ripresa mentre trasporta una pesante valigia blu, dentro cui sarebbe stato messo il cadavere dell’amica.

Jemma Mitchell nega qualsiasi accusa, ma il processo nei suoi confronti continua.