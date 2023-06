Decarbonizzazione, Proxigas: Ue punti su neutralità tecnologica

Roma, 8 giu. (askanews) – “Il processo di decarbonizzazione dei consumi residenziali è molto complesso, molto articolato e molto sfidante, perché richiede il grande coinvolgimento del consumatore finale. Allo stesso tempo, è un processo fondamentale per attuare una reale transizione energetica. Per questo ne discutiamo insieme a tante associazioni di categoria, a testimoniare la necessità di cambiare l’approccio che viene dalla Comissione europea, esclusivo, che punta solo su una sola tecnologia. Questo non aiuta il processo di transizione energetica, anzi, lo rende fragile. Abbiamo bisogno invece di promuovere la complementarità, la sinergia dei diversi comparti e settori, per poter offrire ai consumatori dverse opportunità di decarbonizzazione e di efficientamento dei propri consumi. Noi crediamo fermamente in questo, l’evento di oggi testimonia una comunanza di vedute, di sensibilità, su una filiera industriale molto ampia e molto rappresentativa, e crediamo sia un segno importante per il Paese. È necessario che la politica, le istituzioni accolgano questa nostra istanza e che si facciano promotori in Europa di un approccio nuovo, molto più inclusivo, che ci aiuterà a realizzare il processo di decarbonizzazione dei consumi e quindi a raggiungere i target ambiziosi che l’Europa si è posta”. Lo ha detto Marta Bucci, direttore generale di Proxigas, a margine dell’evento dal titolo “La decarbonizzazione dei consumi domestici: tecnologie multienergy per un futuro sostenibile”, organizzato da Proxigas, Federchimica-Assogasliquidi, Assotermica, Ance, Fedecostruzioni, Applia Italia e Angaisa, e svoltosi presso l’Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio.