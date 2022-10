Decine di morti con il terribile conteggio arrivato già a 130 per una invasione di campo dopo una partita di calcio in Indonesia a Giava Est

Una mattanza ad un evento sportivo nella zona est di Giava: decine di morti per invasione di campo dopo una partita di calcio in Indonesia ed una strage nello stadio e fuori dall’impianto a Malang, con quasi 200 feriti molti dei quali in maniera grave.

A fine partita i tifosi dei club giavanesi Arema e Persebaya Surabaya si sono scontrati dopo che l’Arema è stata sconfitta 3-2 nel match a Malang Regency, Giava East.

Decine di morti per invasione di campo

E il bilancio di quegli scontri a cui ha fatto seguito l’intervento della polizia è stato tragico: almeno 130 persone sono morte e circa 190 risultano ferite in vario modo in seguito ad una serie di scontri al termine di una partita di calcio in Indonesia.

Gli scontri si sarebbero verificati quando i tifosi hanno invaso il campo di gioco al termine di una gara che si è svolta nella serata di sabato primo ottobre e che ha avuto una coda violenta fino a tarda notte. Ma cosa è successo?

I gas lacrimogeni e la calca-killer

Che quando le due tifoserie si sono scontrate la polizia in tenuta antisommossa ha sparato gas lacrimogeni. A quel punto centinaia di persone sono corse verso un cancello di uscita nel tentativo di evitare i gas urticanti e molte sono rimaste schiacciate nella calca.

Il capo della polizia, Nico Afinta, ha spiegato in una prima nota poi drammaticamente aggiornata: “Negli scontri sono morte 127 persone, di cui due agenti. Trentaquattro persone sono decedute all’interno dello stadio mentre le altre in ospedale”. Il funzionario ha spiegato che più di 300 persone sono state portate d’urgenza negli ospedali vicini per curare le ferite, ma “molti sono morti lungo il percorso e durante il trattamento”.