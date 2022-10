Istanbul, 12 ott. (askanews) – Sono almeno 150, ma è difficile contarle tutte: le navi cargo bloccate al largo di Istanbul, nello Stretto del Bosforo per le file causate dalle ispezioni sui cereali in partenza dall’Ucraina, necessarie per far partire le navi secondo l’accordo firmato da Russia e Ucraina a luglio grazie alla mediazione di Turchia e Nazioni Unite.