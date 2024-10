Decollato da Londra il World tour de Il Volo, il trio compie 15 anni

Londra, 8 ott. (askanews) – Domenica 6 ottobre Il Volo ha incantato il pubblico londinese con la prima data del World Tour che toccherà con un fitto calendario di appuntamenti – molti dei quali già tutti esauriti – le principali capitali europee fino a novembre. Con uno straordinario concerto sold out al Theatre Royal Drury Lane di Londra, una delle location più prestigiose e storiche d’Inghilterra, il trio ha conquistato la ricca platea di fan che tra lunghi applausi e standing ovation ha contribuito a rendere ancora più speciale la serata. è

Il Volo si è esibito sulle note dei brani dell’ultimo album, “Ad Astra” – il primo di inediti, che riflette l’evoluzione artistica e personale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nei loro 15 anni di carriera – e dei più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Il World Tour prosegue stasera con la seconda data alla Tipos Aréna di Bratislava, mentre per i fan italiani l’appuntamento è fissato per gennaio 2025 con “Tutti per uno – ad Astra Live nei Palasport”, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners. In seguito il World Tour proseguirà negli USA, in Canada e in America Latina.