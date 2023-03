Nel Consiglio dei ministri è stato approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e altri interventi. Scopriamo insieme quali sono le misure comprese in questo nuovo decreto.

Decreto approvato dal Consiglio dei ministri: dalle bollette al codice appalti

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e altri interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energie sono state stabilite su base trimestrale, tenendo conto dell’andamento dei prezzi dell’energia e dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico. Approvato il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici e il decreto legislativo sul Codice degli appalti. Non è, invece, arrivato il via libera al disegno di legge sulla concorrenza.

Le misure previste dal decreto

Le misure previste dal decreto appena approvato sono: