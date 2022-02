Decreto Covid, perchè la Lega non ha votato i nuovi provvedimenti?

Il nuovo Decreto Covid potrebbe segnare una definitiva spaccatura tra la Lega e il governo Draghi. Giorgetti duro contro Speranza

Il primo Decreto Covid, dopo la lunga corsa al Quirinale, è stato approvato ieri, 2 febbario 2022, in Consiglio dei Ministri. Stranamente, ma abbastanza prevedibile, la Lega ha votato “no”, facendo immaginare già scenari catastrofici.

Il nuovo Decreto Covid potrebbe seganre una possibile rottura tra Lega e governo

I due ministri del Carroccio, Gravaglia e Stefani, hanno votato “no” al nuovo Decreto legge anti Covid; il sempre più mistico ministro Giancarlo Giorgetti invece è stato il grande assente. Giorgetti aveva già annunciato che non avrebbe voluto partecipare al CdM, in quanto deluso dalla mancata salita di Mario Draghi al Colle. Bisogna però ricercare il movente che ha spinto la Lega, che fa parte della maggioranza di governo, ad andare contro tale Decreto nonostante siano passate molte delle cose proposte avanzate da Salvini e co.

Giorgetti contro Speranza: “Smentito dai fatti”

Alcune voci di corridoio parlano di un’ipotetica crisi di governo, smentita dall’incontro tra Giorgetti e Di Maio e dall’incontro tra Giorgetti e Salvini. Le dimissioni del ministro, sebbene siano in standby da novembre, non sono ancora una certezza. Voci più attendibili, come riporta il Corriere della Sera, dicono che il problema della Lega ed in particolare di Giorgetti sia il ministro della Salute Roberto Speranza.

Secondo Giorgetti, il ministro Sperazna “continua a parlare come se ci fosse una strada sola, che peraltro poi è puntualmente smentita dai fatti“. Il quotidiano La Stampa, ha scritto che il “no” della Lega è sempre relativo a Speranza, in quanto, il governo ha fatto di tutto pur di salvargli la faccia approvando la dad per studenti non vaccinati in caso ci sia anche un solo alunno positivo al Covid. Questo provvedimento, secondo la Lega, sarebbe discriminante.

Anche il governo inizialmente era contrario ad adottare il provvedimento relativo alla dad per non vaccinati.

Possibile divorzio con Mario Draghi?

Sempre secondo il quotidiano La Stampa la Lega ha già un obiettivo in testa: uscire dal governo. La data programmata è quella di giugno 2022. Ovviamente queste sono supposizioni, in quanto qualcuno sta mettendo la voce in giro secondo cui Salvini sarebbe pronto a rompere con il governo Draghi e preparasi alle elezioni. Il leader della Lega sembra ferito nell’orgoglio, dopo il suo “fallimento” nella partita per il Quirinale. Ma Salvini non molla e aveva già annunciato, il 29 gennaio, che avrebbe vinto le elezioni. I temi cari alla Lega sono sempre gli stessi, e li riporta Open: i rialzi delle bollette, lo scostamento di bilancio, il taglio delle tasse. A tal proposito, il leader del Carroccio, vorrebbe incontrare Mario Draghi, ma il Presidente del Consiglio potrebbe dire “no” ad un incontro con i leghisti, anche a causa del mancato appoggio al nuovo Decreto Covid. Se questo scenario dovesse verificarsi, potrebbe essere il casus belli che spingerebbe la Lega ad uscire da governo