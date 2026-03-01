Decreto energia d'emergenza approvato dal governo

Governo vara decreto urgente per l’energia: cosa cambia

Oggi, 1 marzo 2026, il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi ha approvato un decreto d’emergenza sull’energia pensato per contenere l’impennata dei prezzi e garantire le forniture strategiche. Il provvedimento introduce misure immediate a sostegno di famiglie e imprese e interventi sul mercato elettrico e del gas, con l’obiettivo di limitare gli effetti più immediati della crisi dei costi energetici.

Cosa prevede il decreto

Tra gli interventi più rilevanti ci sono sussidi temporanei sulle bollette domestiche e crediti d’imposta per le imprese, in particolare per quelle energivore. Sono previste anche misure di mercato per stabilizzare i prezzi e strumenti volti a rafforzare le riserve strategiche di gas ed energia. Inoltre il testo accelera le procedure autorizzative per nuovi impianti rinnovabili, per aumentare la produzione nazionale nel medio termine.

Impatti pratici e tempistiche

Le prime risorse stanziate dovrebbero cominciare a essere erogate nelle prossime settimane. Gli operatori del settore dovranno adeguare contratti e procedure operative in base alle nuove indicazioni, mentre le società di distribuzione riceveranno istruzioni pratiche per l’attuazione. Il governo ha annunciato verifiche periodiche sull’efficacia delle misure e la pubblicazione nei prossimi giorni dei dettagli attuativi e del calendario operativo.

Chi ci guadagna e chi chiede chiarimenti

Famiglie a basso o medio reddito e imprese ad alto consumo energetico sono i destinatari principali degli aiuti diretti. Al contempo, le associazioni di categoria hanno chiesto chiarimenti sulle modalità di accesso alle risorse e sui criteri di selezione, mentre alcuni gruppi parlamentari di opposizione hanno sollevato dubbi sulla portata e sulla durata degli interventi. I partiti di maggioranza, invece, hanno espresso sostegno all’iniziativa del governo.

Prossimi passi politici e controlli

Entro quindici giorni il governo dovrebbe presentare i decreti attuativi; il testo verrà quindi inviato al Parlamento per la conversione in legge. È previsto un monitoraggio settimanale dei prezzi e un aggiornamento governativo entro due settimane per valutare l’andamento delle misure e, se necessario, calibrarle ulteriormente.

Cosa resta da osservare

I punti chiave da seguire nelle prossime settimane sono la pubblicazione dei dettagli operativi, i criteri per l’erogazione dei sussidi e l’impatto reale sui prezzi al consumo. Se le autorizzazioni alle rinnovabili verranno accelerate come annunciato, si potrà anche misurare l’effetto sul medio termine della maggiore produzione nazionale.