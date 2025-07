Decreto infrastrutture: opportunità o mera propaganda?

Diciamoci la verità: il decreto infrastrutture, recentemente approvato dal Senato, è il classico esempio di una manovra politica che si presenta come una soluzione miracolosa, ma che nasconde insidie e contraddizioni. Con 104 voti favorevoli e 67 contrari, il governo ha ottenuto la fiducia su un provvedimento che promette di accelerare la realizzazione delle infrastrutture chiave.

Ma quanto di questa promessa è reale e quanto è mera propaganda?

Un decreto che accelera o frena?

Il decreto introduce una serie di norme destinate a velocizzare l’iter delle opere pubbliche, ottimizzare la gestione dei contratti e garantire l’efficienza del sistema dei trasporti. Ma il re è nudo, e ve lo dico io: per ogni promessa di accelerazione, ci sono scelte politiche che fanno sorgere dubbi. Per esempio, il Ponte sullo Stretto di Messina viene presentato come un’opera strategica. Ma chi ha realmente chiesto questa priorità? La realtà è meno politically correct: i progetti di enorme impatto ambientale vengono spesso ignorati sotto il pretesto della sicurezza nazionale.

Non dimentichiamo che l’approvazione di queste opere avviene in un contesto di crescente pressione pubblica per la sostenibilità. Eppure, il governo sembra ignorare le questioni ambientali, accelerando i progetti senza considerare le valutazioni di impatto. Ci chiediamo: a chi giovano queste decisioni? Le statistiche parlano chiaro: in un Paese dove il 70% delle opere pubbliche è in ritardo, il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi è molto concreto.

Le vere priorità del governo

So che non è popolare dirlo, ma il governo ha una visione molto ristretta delle sue priorità. È facile promettere infrastrutture quando si è in campagna elettorale, ma mantenere queste promesse è tutta un’altra storia. La mancanza di risorse e la burocrazia soffocante sono ostacoli reali. E non dimentichiamo la questione cruciale della trasparenza: chi controlla l’assegnazione dei contratti e quali criteri vengono utilizzati? Gli appalti pubblici sono spesso un terreno fertile per la corruzione e il nepotismo, e questo decreto non fa nulla per affrontare queste problematiche.

Inoltre, mentre si parla di efficienza e velocità, si rischia di mettere in secondo piano la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che li riguardano. La Valutazione di impatto ambientale è stata ridotta in termini di importanza, e questo è un segnale preoccupante. La società civile ha diritto di essere ascoltata e di avere voce in capitolo su progetti che alterano il loro ambiente.

Conclusione: un’opportunità da non sprecare

La conclusione disturbante da trarre è che, sebbene il decreto infrastrutture possa sembrare un passo avanti, c’è il rischio che si trasformi in un’occasione sprecata. La velocità senza considerazione per l’impatto sociale ed ambientale potrebbe portare a conseguenze disastrose. L’italiano medio si trova a fronteggiare un dilemma: credere alle promesse del governo o essere realistici riguardo ai risultati attesi?

Invitiamo tutti a riflettere criticamente su questa situazione. Non lasciamoci ingannare dalle apparenze. Per ogni opera pubblica che viene costruita, ci sono sfide e sacrifici che la popolazione deve affrontare. Solo attraverso un dibattito aperto e onesto possiamo sperare di costruire un futuro sostenibile e giusto per tutti.