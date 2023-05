Decreto lavoro, al via i voucher fino a 15.000 euro per collaborazioni occasi...

Dopo la reintroduzione nel 2022 e l'innalzamento del tetto di inizio mese al via i voucher fino a 15.000 euro per collaborazioni occasionali

Effetti concreti di quanto deliberato con il Decreto lavoro, al via i voucher fino a 15.000 euro per collaborazioni occasionali dopo la riforma varata dal governo Meloni il primo maggio che ne prevede di nuovo l’utilizzo. Attenzione: saranno validi solo in alcuni settori. Ma cosa sono i voucher? Si tratta di buoni che il datore di lavoro può acquistare e poi usare come pagamento per un lavoratore.

Decreto lavoro, al via i voucher fino a 15.000 euro

Ci sono condizioni: il compenso deve essere entro certi limiti e il rapporto di lavoro deve essere occasionale. Dove si possono utilizzare? Ci sono precisi settori: agricoltura e i servizi turistici, con soglia massima elevata a 15mila euro per chi lavora a congressi ed eventi, ma anche stabilimenti termali e parchi di divertimento. Quando non c’è un contratto di lavoro normale ma un lavoro accessorio, discontinuo e saltuario il voucher è un metodo di remunerazione. E in questo modo il datore di lavoro può chiamare manodopera occasionale con procedure rapide e con costi ridotti.

Vantaggi e svantaggi: esentasse ma senza welfare

Il voucher infatti è esentasse ma ha dei limiti per il ricevente: non è previsto alcun tipo di beneficio o welfare lavorativo al di là dell’assicurazione Inail contro gli infortuni. Il governo Meloni ha reintrodotto i voucher con la legge di bilancio di dicembre 2022. Ecco nel dettaglio i settori: agricoltura, lavoro domestico, servizio in alberghi, bar e ristoranti, servizi alla persona (come i baby sitter e le ripetizioni private, per chi usa il cosiddetto Libretto famiglia), e infine il lavoro in sale dal ballo, night club e discoteche. Poi con il Decreto lavoro si era innalzata la soglia. In alcuni ambiti questo tetto salirà da 10 a 15mila euro.

Quali aziende potranno utilizzarli

In passato erano utilizzabili solo da aziende con dieci dipendenti ed ora è stato esteso a tutte le aziende che hanno fino a 25 dipendenti. A utilizzare i voucher acquistati dall’Inps possono essere tutte le categorie di datori di lavoro: dalle scuole alle aziende statali, dai Comuni alle Regioni, dalle Asl alle Camere di commercio.