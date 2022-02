Decreto Milleproroghe, il contenuto: dal bonus psicologico alla sperimentazione animale

È stato ufficialmente approvato il decreto Milleproroghe: ecco il contenuto del testo che dispone nuove misure di sostegno economico.

Approvato il Dl Milleproroghe

Ieri, martedì 22 febbraio, la Camera ha approvato con 320 voti a favore il testo del decreto legge Milleproroghe.

Si tratta di un decreto che il governo ha fortemente voluto perché introduce disposizioni urgenti da adempiere entro la fine dell’anno, che posticipa alcune norme e proroga l’efficacia di altre.

I temi trattati nel testo di legge sono diversi: dal Bonus psicologo alle nuove regole sui monopattini, dal tetto ai contanti riportato a 2mila euro alle agevolazioni per la prima casa. E ancora, blocco allo spostamento dei fondi dalle bonifiche, decarbonizzazione dell’Ilva, la proroga al 2025 della sperimentazione sugli animali e diverse norme sulle graduatorie a scuola.

Bonus psicologo e tetto contanti

Partiamo dal bonus psicologo: si tratta di 20 milioni di euro stanziati per il 2022, a partire dal prossimo aprile. È un contributo una tantum da massimo 600 euro a persona, assegnato in base all’Isee, pensato per combattere gli effetti mentali deleteri determinati dalla pandemia.

È stato poi modificato il tetto massimo per quanto riguarda la cifre di pagamenti in contanti, che ritornerà ad essere di 2.000 euro, e non più 1.000.

Decarbonizzazione dell’Ilva e voucher turismo

Tornano anche i fondi dell’ex Ilva: 575 milioni di euro che verranno “restituti”, dopo essere stati impiegati per la costruzione di nuovi impianti di decarbonizzazione del siderurgico di Acciaierie d’Italia.

Estesa a 30 mesi – anziché 24 – la validità dei voucher turismo, per tutti coloro che non hanno potuto usufruirne a causa della pandemia. Il buono si può utilizzare per contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

Cambio di residenza e sperimentazione sugli animali

Dal 31 marzo 2022, entreranno in vigore le modifiche sul decreto Liquidità del Governo Conte II: il termine dall’acquisto della prima casa per trasferire la residenza sarà di 18 mesi. 12 mesi, invece, per chi ha ceduto l’immobile con i benefici pubblici e deve comprarne un altro da far diventare abitazione principale; per chi ha comprato la casa come abitazione principale deve vendere l’abitazione ancora in suo possesso.

Quanto alla sperimentazione sugli animali, verrà prorogata fino al 1° luglio 2025 per gli studi sugli xenotrapianti d’organo e sulle sostanze d’abuso, tra cui i farmaci e vaccini. La proroga, in una prima bozza, doveva essere di sei mesi, invece arriverà a tre anni.