Dalle assunzioni allo spray al peperoncino, sono tante le novità del Decreto Pa. Il provvedimento è già passato al vaglio della Camera ed è in attesa di passare al Senato.

Decreto Pa, i punti principali del nuovo provvedimento

Nella giornata di ieri, il governo Meloni ha incassato la fiducia alla Camera per il Decreto Pubblica Amministrazione: le novità presentate nel testo sono molteplici e variegate. In primo luogo, il decreto contiene la stretta sui controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr e la proroga dello scudo erariale: in questo modo si toglie alla Corte dei Conti il controllo in itinere su tutte le spese dei fondi del Pnrr. Altra punto fondamentale è quello legato alle assunzioni: sono 3 mila le nuove previste, di cui 2 mila nelle forze d’ordine. Inoltre, coloro i quali sono stati assunti con contratti a tempo dagli enti territoriali negli ultimi 8 anni potranno ora essere impiegati a tempo indeterminato. Qualcosa cambierà anche per quanto riguarda i docenti perché nel prossimo anno scolastico è prevista una nuova procedura di reclutamento. Viene cancellata la parola ‘razza‘ da ogni testo della pubblica amministrazione, sostituito da ‘nazionalità‘.

Lo sport e il lavoro della forestale

Oltre alle novità riportate sopra, il documento contiene anche un punto in cui si esplicita la riforma della governance della società Sport e Salute, con l’aumento da 3 a 5 dei componenti del cda, la funzione di amministratore delegato verrà slegata da quella di presidente. Fino alla fine del 2026, poi, la percentuale massima per la copertura con personale estraneo alle amministrazioni pubbliche dei posti dirigenziali di amministrazioni che rivestono il ruolo di stazioni appaltanti per il Pnrr passerà al 12%. Infine, arriva l’autorizzazione ai forestali del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige a usare lo spray al peperoncino per difendersi dagli orsi.